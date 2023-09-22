Суд ЦАР приговорил экс-президента Бозизе к пожизненному сроку и каторге

Его признали виновным в заговоре и мятеже

ПРЕТОРИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Франсуа Бозизе приговорен заочно к пожизненному заключению и каторжным работам. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его информации, суд ЦАР признал Бозизе виновным в заговоре и мятеже.

Бозизе пришел к власти в ЦАР в результате государственного переворота. Он занимал пост президента страны с весны 2003 года до марта 2013-го, когда был свергнут. В декабре 2020 года Бозизе возглавил повстанческую "Коалицию патриотов за перемены" и попытался захватить власть. После поражения от правительственных сил и их международных союзников Бозизе бежал из страны.