Китай выступил против военного присутствия в Сирии и разграбления ее ресурсов

Пекин также призвал немедленно отменить "все незаконные односторонние санкции в отношении Сирии", говорится в совместном заявлении лидеров стран

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, а также против разграбления природных ресурсов страны. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада в Ханчжоу.

"Китай <…> выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии, - говорится в распространенном МИД КНР заявлении. - [Китай] призывает соответствующие страны немедленно отменить все незаконные односторонние санкции в отношении Сирии".

В документе указано, что Китай твердо поддерживает Сирию в защите ее национальной независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности, а также поддерживает сирийский народ в выборе пути развития, соответствующего его национальным условиям. Пекин "выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Сирии", говорится в заявлении.

Асад находится в КНР с официальным визитом, приуроченным к открытию XIX летних Азиатских игр в китайском городе Ханчжоу. В результате переговоров лидеров двух стран Пекин и Дамаск установили отношения стратегического партнерства.

Это второй визит сирийского лидера в КНР, первый состоялся в 2004 году. В поездке Асада сопровождают глава МИД Сирии Фейсал Микдад, министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самир Халиль, министр в канцелярии президента Мансур Фадлалла Аззам и советник по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

Военное присутствие США в Сирии

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало в этих районах девять военных баз. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, остальные пять - в соседней провинции Хасеке. В конце 2019 года Дональд Трамп, бывший на тот момент президентом США, одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, а одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США "как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".