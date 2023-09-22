Пустынные экосистемы Туркмении вошли в список наследия ЮНЕСКО

Посол Туркмении во Франции, постоянный представитель при ЮНЕСКО Максат Чарыев отметил, что эти экосистемы представляют модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны, находящейся под угрозой исчезновения в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды

АШХАБАД, 22 сентября. /ТАСС/. Ряд уникальных пустынных экосистем Туркмении вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил МИД Туркмении.

"20 сентября 2023 года в ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия - прим. ТАСС), уникальные пустынные экосистемы Туркменистана "Берекетли Гарагум", "Гаплангыр", "Репетек" и "Ераджи" внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", которые представлены совместно Туркменистаном, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметил посол Туркмении во Франции, постоянный представитель при ЮНЕСКО Максат Чарыев, эти пустынные экосистемы представляют собой модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны, находящейся под угрозой исчезновения в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды. Среди них сайгаки, джейраны, куланы, уриалы и другие.

"Включение данных объектов в Список всемирного наследия [ЮНЕСКО] позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе", - считает он. Также отмечается, что государства-участники договорились о транснациональных механизмах управления и сохранения номинированных территорий, как создание системы мониторинга и регулярного обмена данными.

Туранские пустыни состоят из 14 частей, расположенных в засушливых районах умеренной зоны Центральной Азии между Каспийским морем и высокогорьем Турана. Этот район подвержен экстремальным климатическим условиям: здесь очень холодная зима и жаркое лето.