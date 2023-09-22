Американский сенатор Менендес счел беспочвенными предъявленные ему обвинения в коррупции

Политик выразил уверенность в успешном разрешении дела

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес счел предъявленные ему обвинения в коррупции беспочвенными и выразил уверенность в успешном разрешении дела.

"На протяжении нескольких лет различные силы за кулисами неоднократно пытались заставить меня замолчать и вырыть мне политическую могилу. С начала расследования около года назад велась активная кампания по дискредитации, чтобы при помощи анонимных вбросов и инсинуаций создать впечатление о нарушениях, которых не существует", - говорится в его заявлении.

"В центре моего внимания остается важная работа, и я не позволю беспочвенным обвинениям отвлечь меня от нее. <...> Уверен, что это дело успешно разрешится в силу всех имеющихся фактов", - заключил сенатор.

Менендес предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Как заявила прокуратура, законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". В качестве взяток сенатор принимал наличные деньги, золотые слитки, люксовые автомобили и иные ценные вещи. Утверждается также, что Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

"Менендес обещал использовать и использовал свое влияние и власть, и нарушал свои служебные обязанности ради выгоды правительства Египта и бизнесмена с американо-египетским гражданством Ваэля Ханы. В частности, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и предпринимал другие шаги, которые тайно помогали правительству Египта", - следует из материалов дела. Он также "оказывал давление на чиновника Министерства сельского хозяйства США", действуя в интересах Ваэля Ханы. Кроме того, пользуясь своим служебным положением, сенатор пытался помешать проведению уголовного расследования в отношении своих партнеров - бизнесменов из Нью-Джерси Хосе Урибе и Фреда Дейбеса, пояснила прокуратура.

Сенатор Менендес является одной из ключевых фигур в выработке антироссийских санкций. Ранее федеральные власти уже привлекали его к суду по обвинению в коррупции и мошенничестве, но законодатель был оправдан.