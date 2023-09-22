Замгоссекретаря США призвала страны с ядерным оружием отказаться от его испытаний

Бонни Дженкинс также указала на опасность снижения возможностей по мониторингу ядерных испытаний и призвала обновить предназначенные для этого системы

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. США соблюдают мораторий на проведение ядерных испытаний и призывают другие государства также объявить его. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН по вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"В соответствии с целями ДВЗЯИ США продолжают соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний и призывают все страны, обладающие ядерными вооружениями, немедленно объявить о таком же моратории", - сказала она.

Дженкинс также указала на опасность снижения возможностей по мониторингу ядерных испытаний и призвала обновить предназначенные для этого системы. "Многие технологии и оборудование, которые являются частью международной системы мониторинга, подходят к концу своего жизненного цикла. Многие производители используемого оборудования уже не производят его. Все это ведет к значительным издержкам при обновлении системы", - отметила она.

США подписали ДВЗЯИ и объявили в одностороннем порядке мораторий на ядерные испытания, но до сих пор не ратифицировали договор.