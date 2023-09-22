Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Ему было 98 лет

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Италии Джорджо Наполитано, занимавший пост главы государства с 2006 по 2015 годы, умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщило агентство ANSA.

Состояние здоровья политика, участника движения Сопротивления и в прошлом деятеля Коммунистической партии Италии, ухудшилось в последнее время. В последние месяцы он находился в римской клинике.

В 2013 году Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Он ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году. На тот момент ему было 89 лет.

Наполитано был главой государства во время правительственного кризиса в 2011 году, когда подал в отставку с поста премьер-министра Сильвио Берлускони (1936-2023). Президент предложил тогда техническое правительство во главе с Марио Монти, чем в значительной степени повлиял на политические процессы в стране.

В годы президентства Наполитано неоднократно встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Он также приезжал в РФ в 2008 году.

В последние годы Наполитано, почетный президент и пожизненный сенатор, не участвовал в общественно-политической жизни страны, как и не участвовал в консультациях после последнего правительственного кризиса летом 2021 года.