Главком ВСУ поговорил с будущим главой Комитета начальников штабов США

Валерий Залужный рассказал Чарльзу Брауну о нуждах украинской армии в вооружениях для усиления противовоздушной обороны и артиллерии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли представил преемника Чарльза Брауна главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному в ходе телефонного разговора. Об этом главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте, ходе наших операций", - написал украинский главком. Он добавил, что в разговоре рассказал о нуждах ВСУ в вооружениях для усиления противовоздушной обороны и артиллерии.

Он отметил, что срок пребывания Милли на должности главы КНШ заканчивается. Залужный сообщил, что пригласил Милли на Украину. "В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником - генералом Чарльзом Брауном", - написал Залужный. Он добавил, что договорился с Брауном "поддерживать высокий уровень коммуникации" и провести переговоры в ближайшее время.