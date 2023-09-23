22 сентября, 21:32

Глава МИД Ирана заявил, что Лаврова ждут с визитом в Тегеране

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан (слева направо)
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Хосейн Амир Абдоллахиян передал наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину от иранского лидера Эбрахима Раиси

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Главу МИД РФ Сергея Лаврова ждут с визитом в Иране, заявил в пятницу глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

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Абдоллахиян во время встречи с российским коллегой сказал, что в Иране ждут "визита [Лаврова], договоренность о котором существует, для финализации <...> долгосрочного [соглашения]" о стратегическом партнерстве.

В начале встречи с Лавровым иранский министр передал привет и наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину от иранского лидера Эбрахима Раиси.

"К счастью у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике", -отметил Абдоллахиян. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияРаиси, Эбрахим
© Информационное агентство ТАСС
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