Глава правительства Пакистана выступил против возрождения тенденций Холодной войны

Анваар-уль-Хак Какар призвал мировое сообщество сосредоточиться на решении общих проблем, с которыми сталкивается человечество

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар призвал мировое сообщество отказаться от риторики Холодной войны и сосредоточиться на решении общих проблем, с которыми сталкивается человечество. Об этом в пятницу вечером политик заявил, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Напряженность между мировыми державами продолжает нарастать. Мы наблюдаем возникновение новых и старых военно-политических блоков, - сказал он. - Геополитика возрождается, когда геоэкономика должна иметь первостепенное значение".

"Мир не может позволить себе Холодную войну 2.0, - заявил глава пакистанского правительства. - Перед человечеством стоят гораздо более серьезные проблемы, требующие глобального сотрудничества и коллективных действий".

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.