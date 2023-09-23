Пакистан рассчитывает на выполнение развитыми странами обязательств в рамках COP-28

Глава правительства Пакистана подчеркнул, что его страна является одной из наиболее пострадавших от изменений климата

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Исламабад рассчитывает, что развитые страны выполнят обязательства, взятые на себя в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Пакистан надеется на выполнение развитыми странами обязательств по борьбе с изменением климата, взятых на себя в рамках COP-28: предоставить более $100 млрд ежегодного климатического финансирования, выделить не менее половины указанного финансирования на адаптацию развивающихся стран, учредить Фонд и механизмы компенсации потерь и ущерба, ускорить выполнение задач по сокращению выбросов углекислого газа, чтобы осуществить цель [устойчивого развития] по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса по Цельсию", - сказал он.

Глава правительства Пакистана подчеркнул, что его страна является одной из наиболее пострадавших от изменений климата. "Беспрецедентные наводнения прошлого лета затопили треть нашей страны, унесли 1 700 жизней и лишили жилья более 8 млн человек, разрушили критически важную инфраструктуру и нанесли ущерб экономике Пакистана на сумму более $30 млрд", - указал он.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.