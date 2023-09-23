В Пакистане заявили о приобритении исламофобией масштабов пандемии после 11 сентября

Исполняющий обязанности премьер-министра этой страны Анваар-уль-Хак Какар отметил, что она проявляется в негативном представлении мусульман, а также нападениях на исламские объекты и символы

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Исламофобия является следствием нарративов, пропагандирующих столкновение цивилизаций, это давнее явление, но после терактов 11 сентября 2001 года оно приобрело масштаб пандемии. Об этом в пятницу вечером заявил исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нарративы, пропагандирующие столкновение цивилизаций, нанесли значительный вред прогрессу человечества, - сказал он. - Подобные идеи породили экстремизм, ненависть и религиозную нетерпимость, включая исламофобию".

"Исламофобия является давним явлением, однако после терактов 11 сентября оно приняло масштабы пандемии и проявляется в негативном представлении мусульман, нападениях на исламские объекты и символы, например недавнем публичном сожжении священного Корана", - указал глава пакистанского правительства.

Он выделил дипломатические успехи Исламабада в этом контексте. В частности, в прошлом году Генассамблея ООН приняла предложенную Пакистаном резолюцию от имени стран Организации исламского сотрудничества, объявляющую 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией. Кроме того, ранее в этом году Совет по правам человека ООН принял резолюцию стран Организации исламского сотрудничества, представленную Пакистаном и призывающую все государства мира объявить вне закона сожжение Корана и другие подобные провокации.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.