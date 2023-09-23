Казахстан и Сейшелы подписали соглашение о безвизовом режиме

Как отметили в МИД Казахстана, документ вступит в силу через 30 дней после получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении необходимых внутригосударственных процедур

АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских Островов Сильвестр Радегонд подписали соглашение об отмене визовых требований. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Казахстана пояснили, что соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении необходимых внутригосударственных процедур.