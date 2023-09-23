Главы МИД Белоруссии и Бразилии обсудили урегулирование кризиса на Украине

Переговоры прошли на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на встрече с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой обсудил вопросы, касающиеся урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД, отметив, что переговоры прошли на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Обсуждены блоки двусторонних, многосторонних и региональных вопросов. Серьезное внимание уделено урегулированию украинского кризиса. Стороны констатировали совпадение подходов и взглядов на происходящие процессы и необходимость максимально скорейшего поиска мирного способа урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

Глава МИД Бразилии подробно проинформировал о миротворческих инициативах и усилиях руководства своей страны. Алейник в свою очередь поделился видением ситуации на Украине из соседней Белоруссии.

"В двусторонней плоскости достигнута договоренность о продолжении контактов и углубленной проработке ряда инициатив. Собеседники также затронули тему взаимодействия в рамках БРИКС", - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи Алейника с первым заместителем председателя правительства - министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем стороны отметили "дружественный характер двусторонних отношений и подтвердили приверженность укреплению диалога на всех уровнях".

Кроме того, на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН у главы МИД Белоруссии состоялся обмен мнениями с коллегой из Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, а также с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.