Премьеры Казахстана и Киргизии обсудили укрепление сотрудничества

Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров также рассмотрели вопросы взаимодействия в области водопользования

АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров в Таразе провели 11-е заседание казахстанско-киргизского межправительственного совета. Стороны обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в области водопользования, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"Основными темами межправительственного совета, в котором также приняли участие руководители центральных госорганов двух стран, стали укрепление торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в области водопользования и энергетики, реализация кооперационных проектов в промышленности и АПК, развитие транзитно-транспортного потенциала республик, совместные инициативы в сферах туризма и культуры", - говорится в сообщении.

Отмечено, что между странами растет взаимный товарооборот. В 2022 году объем торговли увеличился на порядка 19% и достиг $1,3 млрд. Позитивная динамика наблюдается и в этом году: за семь месяцев товарооборот вырос на 13% и составил $757 млн. Наряду с этим развивается сотрудничество в транзитно-транспортной, коммуникационной и туристической областях.

"Крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и рационального водопользования, имеющей прямое влияние на жизнедеятельность наших граждан. В целях обеспечения справедливого и прозрачного управления водными ресурсами нам необходим действенный механизм мониторинга путем оцифровки межгосударственных водохозяйственных каналов. Важно обеспечить осуществление обмена гидрологической информацией, в частности, по приточности к водохранилищам и забору воды по всему бассейну", - подчеркнул Смаилов.

В свою очередь Жапаров напомнил, что в ходе недавних взаимных визитов глав двух государств были обозначены основные направления двустороннего сотрудничества. "Уверен, что вместе мы приложим максимум усилий для продвижения всех наших договоренностей на благо двух братских народов", - сказал он.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.