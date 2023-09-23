Казахстан и Киргизия подписали контракты на $65 млн

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что между странами налажено эффективное инвестиционное взаимодействие

АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Представители бизнеса Казахстана и Киргизии на первом форуме межрегионального сотрудничества, прошедшем в Таразе, подписали соглашения и контракты на $65 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"По итогам двух дней форума подписан ряд коммерческих документов на сумму порядка $65 млн, предусматривающих поставки мяса птицы, медицинских и кондитерских изделий, комплексных микроудобрений, аммофоса, цианида натрия, известняка и сланцев, оказание торгово-посреднических услуг, а также реализацию инициатив в легкой промышленности и банковской сфере", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на форуме, подчеркнул, что между странами налажено эффективное инвестиционное взаимодействие. С 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Киргизии почти $1,3 млрд. При этом только в прошлом году вложено почти $200 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим периодом.

"В Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 3,5 тыс. совместных предприятий, в ряды которых с прошлого года вошли еще порядка 200 новых компаний. Несомненно, возможности нашего инвестиционного сотрудничества гораздо шире, и мы заинтересованы в дальнейшей реализации совместных проектов", - пояснил глава правительства Казахстана.

Как отметил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, прямое общение между областями и городами, укрепление межрегиональной дружбы и кооперации являются важной неотъемлемой частью киргизско-казахстанских межгосударственных контактов. "Расширение межрегионального диалога будет оказывать дополнительное позитивное влияние на стратегическое партнерство наших стран. Важную роль мы отводим развитию транспортно-логистической, водно-энергетической и торгово-экономической взаимосвязей в регионе", - сказал он.

По итогам форума руководители городов Шымкент и Ош, а также Актюбинской и Джалал-Абадской областей подписали меморандумы об установлении побратимских связей.