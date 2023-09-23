Папа Римский Франциск считает, что миграционная тема используется для пропаганды

Понтифик призвал открыть порты для беженцев и не допустить "кораблекрушения цивилизации" и превращения Средиземноморья в "море смерти"

МАРСЕЛЬ /Франция/, 23 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что миграционная тема стала предлогом для пропаганды. Он призвал открыть порты для беженцев и не допустить "кораблекрушения цивилизации" и превращения Средиземноморья в "море смерти".

"Разные Средиземноморские порты закрылись. Два слова вызывают страх у людей: "нашествие" и "чрезвычайная ситуация". Но те, кто рискует жизнью в море, не вторгаются, они ищут помощи. Что касается чрезвычайной ситуации, то феномен миграции - отнюдь не сиюминутная проблема, но всегда очень удобный предлог для разжигания пропаганды и алармизма, это - данность нашего времени. Этот процесс затрагивает три континента вокруг Средиземноморья, и им необходимо управлять с мудрой дальновидностью, с европейской ответственностью, способной предложить решения сложных проблем", - сказал понтифик, выступая на заключительной сессии встречи средиземноморских епископов.

На форум собрались католические епископы из стран Средиземноморья, а также представители Северной Африки, Черноморского региона, Ближнего Востока, мэры, активисты благотворительных организаций. В зале присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, а также глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

В последние недели о чрезвычайной ситуации в связи с многочисленными прибытиями по морю мигрантов на остров Лампедуза заявили итальянские власти. Рим вновь призвал решить проблему не просто на уровне Евросоюза, а ООН.

Ранее глава МВД Франции заявил, что Париж не намерен принимать мигрантов с Лампедузы без веской причины, позволяющей им получить статус беженца.

Кроме того, главное управление внутренней безопасности республики направило на границу с Италией дополнительные силы, чтобы предотвратить нелегальное проникновение мигрантов во Францию.