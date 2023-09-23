СМИ: миротворцы ООН вмешались в пограничный инцидент между военными Ливана и Израиля

По сведениям телеканала Al Mayadeen, израильские солдаты попытались помешать работе бульдозеров на шоссе поблизости от линии заграждений

БЕЙРУТ, 23 сентября. /ТАСС/. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) вмешались в инцидент между израильскими и ливанскими военными на совместной границе в районе ферм Шебаа. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, израильские солдаты попытались помешать работе бульдозеров на шоссе поблизости от линии заграждений и бросили несколько светошумовых гранат на ливанскую сторону границы.

В ответ ливанские военные бросили на израильскую территорию дымовые шашки. Прибывшие на место патрули миротворцев ООН вступили в контакты со сторонами и не допустили возникновения перестрелки.

Командование ВСООНЛ призвало ливанских и израильских военных к сдержанности и недопущению нарушений режима прекращения огня, который действует на границе после конфликта 2006 года.

Напряженность на юге Ливана усилилась после того, как сторонники шиитской партии "Хезболлах" установили в июле палатки вблизи селений Гаджар и Кфар-Шуба, которые находятся под контролем израильских войск. Ранее лидер шиитской партии шейх Хасан Насрулла потребовал "возвращения этих оккупированных участков под суверенитет Ливана".

29 августа исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Абдалла Бу Хабиб сообщил, что Ливан направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором обвинил еврейское государство в произвольном изменении линии сухопутной границы в 13 точках.

Для улаживания разногласий между соседними государствами Ливан посетил 30 августа американский посредник, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин. В октябре прошлого года Ливан и Израиль подписали соглашение о демаркации морской границы, что открыло им путь к освоению нефтегазовых месторождений в исключительной экономической зоне.