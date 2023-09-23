Yonhap: Си Цзиньпин "серьезно рассмотрит" возможность визита в Южную Корею

Председатель КНР положительно оценил усилия Сеула по возобновлению трехстороннего саммита КНР, Республики Корея и Японии

СЕУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея Хан Док Су заявил, что серьезно подумает над визитом в Сеул. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

"Я серьезно рассмотрю вопрос о визите в Республику Корея", - приводятся слова китайского лидера. "Это значит, что председатель КНР знает, что сейчас его черед посетить Южную Корею", - сказал высокопоставленный чиновник. Премьер-министр Хан Док Су прибыл в город Ханчжоу для участия в церемонии открытия Азиатских игр.

В прошлый раз Си Цзиньпин был в Южной Корее в 2014 году. Президент Юн Сок Ёль пригласил его посетить страну вновь во время саммита Группы двадцати в Индонезии в ноябре 2022 года.

Как рассказал замминистра иностранных дел Чан Хо Чжин, премьер Хан Док Су попросил Пекин сыграть конструктивную роль в проблемах Корейского полуострова. Лидер Китая выразил поддержку усилиям, направленным на "межкорейское примирение". Хан Док Су также рассказал китайской стороне о "смелой инициативе", которая подразумевает экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию КНДР.

Си Цзиньпин положительно оценил усилия Сеула по возобновлению трехстороннего саммита КНР, Республики Корея и Японии. Пекин поддерживает его проведение в "подходящее время", рассказал южнокорейский замминистра. Чан Хо Чжин сопровождает премьера в поездке.

Помимо этого, Хан Док Су заявил, что надеется на развитие "зрелых и здоровых" отношений с Китаем. "Надеюсь, что Республика Корея и Китай будут развивать отношения в здоровом и зрелом ключе в соответствии с принципами взаимоуважения, взаимной выгоды и общими интересами", - сказал южнокорейский премьер. По его словам, Сеул и Пекин сталкиваются с общими проблемами, такими как рост напряженности в регионе из-за "провокаций" КНДР и нарушения в цепочках поставок.