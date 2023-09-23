В Южной Корее лидер оппозиции завершил голодовку

Ли Чжэ Мён принял такое решение по совету врачей

СЕУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Лидер ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён завершил голодовку по совету врачей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя партии.

"Председатель завершит голодовку на 24-й день и приступит к восстановлению. Медики, ответственные за его лечение, настаивали, чтобы Ли Чжэ Мён немедленно отказался от голодовки, поскольку ее продолжение могло серьезно подорвать его здоровье", - рассказала официальный представитель партии Кан Сон У.

Ли Чжэ Мён объявил голодовку 31 августа, требуя изменений в "некомпетентном правительстве" и кадровых перестановок. Он также хотел публичных извинений от президента Юн Сок Ёля за "урон, нанесенный демократии", и пересмотра позиции властей в вопросе сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". 18 сентября он попал в больницу из-за ухудшения состояния.

Как информирует Yonhap, председатель "Тобуро" 26 сентября может посетить слушания в суде, посвященные вопросу о необходимости выдать ордер на его арест. 21 сентября парламент Республики Корея одобрил ходатайство прокуратуры разрешить в связи с делом о коррупции возможный арест Ли Чжэ Мёна. Прокуратура подала в суд запрос на ордер 18 сентября.