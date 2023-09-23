23 сентября, 14:34
Военная операция на Украине

Риттер прогнозирует атаку РФ на центры принятия решений Украины из-за передачи ATACMS

ABACA via Reuters Connect
Тактическая ракета ATACMS
© ABACA via Reuters Connect

По мнению бывшего американского разведчика и инспектора ООН, если Украина начнет атаки по основной территории России, то более важные украинские цели будут подвергаться атакам, и ущерб будет больше

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Передача тактических ракет ATACMS Украине приведет к тому, что Россия будет наносить более серьезные удары по центрам принятия решений и объектам военной инфраструктуры Украины.  Об этом заявил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Это не изменит исход войны. Украина все равно проиграет, ATACMS этого не изменят. Их передача, вероятно, приведет к увеличению ущерба, наносимого Украине, поскольку Россия будет наносить удары по центрам принятия решений и другой критической инфраструктуре, от чего ранее воздерживалась. Если Украина начнет атаки по основной территории России, то более важные украинские цели будут подвергаться атакам, и ущерб будет больше", - сказал он.

В пятницу телеканал NBC сообщил, что президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг обещал передать Киеву "небольшое количество" тактических ракет ATACMS. Официально США эту информацию не подтверждали. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация