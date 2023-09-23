Социал-демократы Словакии намерены подать жалобу на президента за нарушение конституции

Зузану Чапутову обвиняют в том, что она, используя положение главы государства, пыталась повлиять на генеральную прокуратуру республики при расследовании уголовного дела бывшего главы словацкой полиции Петра Коваржика

БРАТИСЛАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Экс-премьер Словакии и лидер имеющей максимальные шансы на победу в предстоящих в республике 30 сентября досрочных парламентских выборах оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо сообщил на пресс-конференции, что социал-демократы намерены подать конституционную жалобу на президента республики Зузану Чапутову за нарушение ею Основного закона страны.

"Мы подадим на президента Словакии Зузану Чапутову [конституционную] жалобу за преднамеренное нарушение ею конституции республики", - сказал Фицо. Социал-демократы выступят с этим сразу после завершения учредительного заседания нового состава Национального совета (парламента), на котором итоги выборов будут закреплены, в частности, распределением руководящих постов в высшем законодательном органе. Согласно опросам избирателей, партия экс-премьера может рассчитывать на значительную часть из них, а он сам - на кресло премьер-министра.

Социал-демократы, по словам Фицо, обвиняют Чапутову в том, что она, используя положение главы государства, пыталась повлиять на генеральную прокуратуру республики при расследовании уголовного дела бывшего главы словацкой полиции Петра Коваржика.

Конституционную жалобу на главу государства должен признать обоснованной Национальный совет, поддержав ее голосами не менее 90 из 150 его депутатов. Затем, если парламентарии одобрят эту инициативу, она поступит на рассмотрение Конституционного суда Словакии. Учредительное заседание парламента республики должно состояться в течение первых 30 дней после проведения выборов в высший законодательный орган.

Между тем Чапутова отвергла выдвинутые в свой адрес обвинения со стороны Фицо, с которым имеет напряженные отношения. Она назвала их ложными и частью предвыборной кампании партии "Направление - социальная демократия". Президент является сторонником находящихся ныне у власти в стране либеральных политических партий, которым выражает поддержку и которые выступают политическими противниками социал-демократов.