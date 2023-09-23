23 сентября, 20:22
Генассамблея ООН

Глава МИД Белоруссии назвал глобальный продовольственный кризис рукотворным

По словам Сергей Алейника, в нахождении путей разрешения кризиса нужен здравый смысл

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Продовольственный кризис в мире вызван санкциями, он не является системным. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Санкции <...> ограничивают возможности по экспорту удобрений и продовольствия в развивающиеся государства, которые более других в них нуждаются. Следовательно, глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Как таковой его легко разрешить - необходимо всего лишь устранить незаконные барьеры", - сказал он.

По словам министра, нужен здравый смысл в нахождении путей разрешения глобального продовольственного кризиса. "В мире достаточно продовольствия для всех. В то же время миллионы людей на планете голодают. Это противоречие является результатом односторонних незаконных санкций, которые западные государства вводят в нарушение Устава ООН против неугодных им стран или в целях получения преимуществ в конкурентной экономической борьбе", - сказал Алейник. 

Теги:
БелоруссияГенассамблея ООН
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация