Глава МИД Белоруссии назвал глобальный продовольственный кризис рукотворным

По словам Сергей Алейника, в нахождении путей разрешения кризиса нужен здравый смысл

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Продовольственный кризис в мире вызван санкциями, он не является системным. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Санкции <...> ограничивают возможности по экспорту удобрений и продовольствия в развивающиеся государства, которые более других в них нуждаются. Следовательно, глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Как таковой его легко разрешить - необходимо всего лишь устранить незаконные барьеры", - сказал он.

По словам министра, нужен здравый смысл в нахождении путей разрешения глобального продовольственного кризиса. "В мире достаточно продовольствия для всех. В то же время миллионы людей на планете голодают. Это противоречие является результатом односторонних незаконных санкций, которые западные государства вводят в нарушение Устава ООН против неугодных им стран или в целях получения преимуществ в конкурентной экономической борьбе", - сказал Алейник.