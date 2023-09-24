Венесуэла призвала обеспечить большее присутствие стран Африки в ООН

Глава МИД республики Иван Хиль Пинто также выступил за реформу Совбеза организации

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Реформа Совета Безопасности ООН необходима в нынешних условиях, а при ее реализации следует обеспечить большее присутствие стран Африки в этом органе. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в субботу, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня мы видим, как многие агентства, программы и фонды системы Организации Объединенных Наций не соблюдают свой мандат и в конечном счете подвергаются эксплуатации в интересах Соединенных Штатов Америки и их сообщников. Мы должны заново основать Организацию, чтобы она стала демократическим институтом, в котором все члены имели бы право голоса и участвовали в принятии решений на равных условиях, - сказал глава ведомства. - Необходимо продвигать реформу Совета Безопасности, чтобы исправить исторический дисбаланс и предоставить место для большего представительства нашей Матери Африки в этом важном органе".

Представитель Венесуэлы отметил, что действия БРИКС положительно влияют на продвижение многостороннего подхода в международных отношениях. "Свободные народы строят новый мировой порядок. Этот новый многополярный и мультицентричный мир спокойствия и экономического процветания, свободный от гегемонии, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, должен быть основан на ценностях подлинной многосторонности, международного сотрудничества и солидарности. В этой связи мы признаем вклад блока БРИКС, к которому стремится присоединиться Венесуэла, в современную мировую геополитику и в демократизацию международных отношений", - добавил министр.

20 сентября 2006 года в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН по инициативе президента РФ Владимира Путина состоялась первая министерская встреча в рамках БРИК, в которой приняли участие главы МИД России, Бразилии и Китая и министр обороны Индии. Стороны выразили намерение продолжать контакты в ходе международных форумов. С 2009 года официальные саммиты проводятся ежегодно в одной из стран объединения. В 2011 году к объединению присоединилась ЮАР, оно стало называться БРИКС.

В 2023 году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.