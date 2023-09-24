Спикер парламента и экс-премьер Словакии выступили за контроль на границе с Венгрией

Борис Коллар и Роберт Фицо считают необходимыми меры для закрытия границ от нелегальных мигрантов

БРАТИСЛАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Словакии Борис Коллар и экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо считают необходимым восстановить временные проверки на границе с Венгрией, через которую проникают нелегальные беженцы в Словакию. Об этом политики заявили, выступая в дискуссионно-аналитической программе "В политике" братиславского телеканала ta3.

"Немедленно нужно усилить защиту границы [с Венгрией от проникновения в Словакию нелегальных беженцев]. Нужно принять меры к ее закрытию [от этих мигрантов] <...> Мы [партия "Мы семья", которую возглавляет Коллар] будем очень жестки [в этом вопросе]", - сказал спикер. По его словам, беженцы, покидающие свои страны по экономическим причинам, не могут рассчитывать на предоставление убежища.

Фицо, чья политическая сила имеет наибольшие шансы на победу в досрочных парламентских выборах, ожидает, что Германия из-за наплыва нелегальных беженцев восстановит контроль на своей границе с Чехией, что автоматически означает, по его словам, начало пограничных проверок чешскими властями на границе со Словакией. "Сейчас же необходимо начать осуществлять [полномасштабную] охрану словацко-венгерской границы [чтобы исключить этот сценарий по закрытию другими государствами границ со Словакией], - сказал экс-премьер. - Будет возможно [по отношению к нарушителям словацко-венгеркой границы] применить и силу".

Словакия на границе с Венгрией, как отметил Фицо, должна разместить пограничные патрули и специальную технику, чтобы в республику "не прошел ни один [нелегальный] беженец". С венгерской территории в страну по так называемому "балканскому пути" проникают мигранты из Азии и Ближнего Востока, используя ее в качестве транзитного участка на пути в Западную Европу.

Фицо также повторил известную позицию возглавляемой им партии, что Братислава должна отказаться от оказания военной помощи Украине и необходимости активизировать усилия Евросоюза по немедленному прекращению конфликта в этой стране. Коллар в связи с этим сказал, что "право сильного не должно позволять [какому-то государству] посягать на территорию иной страны".