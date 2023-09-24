Глава МИД непризнанного Косова назвала позором слова Борреля об инциденте в крае

Глава внешнеполитической службы Евросоюза "самым решительным образом" осудил нападение "вооруженной банды" на сотрудников косовской полиции в Баньске

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по вопросам диаспор непризнанного Косова Доника Гервала назвала позором заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об инциденте на севере этого сербского края из-за недостаточно резкого, по ее мнению, осуждения.

"Господин Боррель, серьезно? Террористы убивают полицейских, а вы призываете "всех действующих лиц" [к деэскалации]? Ни слова поддержки в адрес полиции? Даже против террористов? Вы называли террористические атаки в Испании "боевыми действиями"? Какой позор, - написала Гервала на свой странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Как члены ЕС могут дальше терпеть этот цинизм?"

Боррель "самым решительным образом" осудил нападение "вооруженной банды" на сотрудников косовской полиции в Баньске. Он указал, что "виновные должны предстать перед судом", а также подчеркнул, что "ЕС и входящие в него государства неоднократно призывали все стороны работать над снижением напряженности на севере Косова".

Ранее косовский премьер-министр Альбин Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения.

Спикер косовского парламента Глаук Конюфца обратился к руководству США и ЕС с призывом осудить сербские власти. В свою очередь американский посол в Приштине Джеффри Ховеньер уже заявил, что "США решительно осуждают жестокие нападения на полицию Косова".

Президент Сербии Александар Вучич обратится к гражданам в связи с последними событиями в 20:00 по местному времени (21:00 мск).