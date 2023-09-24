Минск планирует принять участие в саммите "Один пояс - один путь" в Пекине

По словам главы МИД Белоруссии Сергея Алейника, его страна стала первым государством в Восточной Европе, которое не только присоединилось к инициативе, но и приступило к ее практической реализации

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Белоруссия планирует принять участие в саммите "Один пояс - один путь", который пройдет в октябре в Пекине. Об этом сообщил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"Мы реализуем достаточно большое количество совместных проектов с КНР. Наши отношения носят характер всепогодного стратегического партнерства и сотрудничества. Конечно, мы планируем принять участие в саммите "Один пояс - один путь", - сказал Алейник.

По его словам, Белоруссия стала первой страной в Восточной Европе, которая не только присоединилась к инициативе "Один пояс - один путь", но и приступила к ее практической реализации. "Мы реализуем достаточно большое количество совместных проектов с КНР. Наши отношения носят характер всепогодного стратегического партнерства и сотрудничества", - сказа министр.

Алейник также отметил, что Минск поддерживает китайскую Инициативу глобального развития. "Это инициатива, которая была выдвинута председателем КНР. Ей было посвящено отдельное заседание в рамках сессии Генассамблеи ООН, где мы также выступили и высказали свое отношение к этой инициативе и к тем проблемам, которые препятствуют ее реализации", - сказал он.

Министр напомнил, что на полях Генассамблеи ООН он провел встречу с заместителем министра иностранных дел КНР. "Мы обсудили актуальные вопросы двустороннего характера, наметили ряд мероприятий, которые будем реализовывать в ближайшей перспективе", - сказал Алейник.