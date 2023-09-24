Макрон заявил, что Франция не может принять "всех несчастных мира"

По словам президента Франции, приток беженцев требует ускорения процедур рассмотрения их досье

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Франция делает достаточно для приема беженцев и не может принимать всех подряд, приток беженцев требует ускорения процедур рассмотрения их досье. Такое мнение высказал в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Папа Римский прав, призывая к этому "прыжку веры" против безразличия [к судьбе мигрантов], но Европа - это континент, который делает больше всего в этом смысле. <...> Франция делает свою часть, у нас щедрая социальная модель, но мы не можем принять всех несчастных мира", - сказал он.

Глава государства выступил за то, чтобы европейские страны работали группами над защитой своих участков внешних границ Евросоюза. Возвращаясь к внутренней французской повестке, он высказался за принятие закона, который бы "ускорил процедуры", связанные с обработкой заявок мигрантов и их высылкой в случае отказа удовлетворить запрос. Подобный законопроект в рамках реформы миграционного законодательства должен быть рассмотрен Сенатом (верхней палатой парламента) Франции в ноябре.

Накануне Макрон встретился в Марселе с Папой Римским Франциском. В ходе встречи обсуждался в том числе вопрос миграции. По данным агентства AFP, хотя глава Римско-католической церкви в контексте миграционного кризиса осудил "безразличие" европейских политиков, в администрации президента республики отметили, что "Франции нечего стыдиться, поскольку она является страной гостеприимства и интеграции".