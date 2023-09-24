Парламент Венгрии возобновит работу с открытой датой голосования по заявке Швеции в НАТО

Заседания осенней сессии начинаются 25 сентября

БУДАПЕШТ, 24 сентября. /ТАСС/. Парламент Венгрии включил ратификацию соглашения о вступлении Швеции в НАТО в повестку дня своей осенней сессии, начинающейся 25 сентября, но дата голосования по этому вопросу не установлена. Об этом свидетельствует опубликованный в воскресенье на сайте парламента список документов, которые предложены депутатами к рассмотрению на заседаниях в сентябре и октябре.

"Законопроект о ратификации протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору" под номером Т/638 стоит в этом перечне на второй строке, но никаких сроков проведения слушаний или окончательного голосования, которые указаны для других документов, у него нет. Напротив каждого из дней заседаний парламента ему соответствуют пустые графы.

21 сентября лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш заявил, что шансов на ратификацию в ходе осенней сессии соглашения о присоединении Швеции к НАТО очень мало. Он пояснил, что у венгерских депутатов уже были серьезные претензии к шведским политикам в связи с их недружественными высказываниями, а теперь к этому прибавился учебный кинофильм для шведских школ, содержащий крайне негативные оценки состояния венгерской демократии. Такого же мнения придерживается спикер венгерского парламента Ласло Кёвер, который 18 сентября признался, что не уверен, следует ли одобрять шведскую заявку.

14 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал открытое письмо шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, в котором предупредил, что действия королевства по-прежнему служат препятствием для вступления в НАТО. Речь идет о "серьезных, предвзятых, несправедливых обвинениях" в адрес Венгрии, отметил министр.

Помимо Венгрии, из всех стран НАТО заявку Швеции не ратифицировала Турция. Анкара добивается от Стокгольма более решительных действий против обосновавшихся в королевстве курдских активистов. В то же время Будапешт неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать приему северной страны в альянс и "не будет последним, кто не ратифицирует такое соглашение". 27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.