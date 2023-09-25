Бизнесмен из США Касселакис победил на выборах лидера главной оппозиционной партии Греции

После подсчета голосов он получил 56,69%

АФИНЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен из США Стефанос Касселакис победил на внутрипартийных выборах лидера главной оппозиционной партии Греции "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА). Голосование проводилось для смены ее бывшего председателя, экс-премьера Алексиса Ципраса, подавшего в отставку после поражения СИРИЗА - ПА на парламентских выборах 25 июня. Об этом сообщил руководитель избирательной комиссии партии Яннис Дросос.

"После подсчета 75% поданных голосов в избирательных центрах партии на всей территории Греции Касселакис получает 56,69% голосов, а его соперница - [парламентарий, экс-министр труда, социального страхования и солидарности] Эфи Ахциоглу - 43,31%", - сказал Дросос.

Ахциоглу позвонила Касселакису и поздравила его с победой.

В воскресенье состоялся второй тур внутрипартийных выборов в СИРИЗА - ПА. Борьба шла только между Ахциоглу и Касселакисом, который был победителем и первого тура выборов 16 сентября. Тогда он оказался первым среди пяти ведущих партийных кандидатов на пост председателя с 44,91% набранных голосов.

В опубликованной на сайте СИРИЗА - ПА биографии Касселакиса рассказывается, что он родился в 1988 году в Афинах, с 14 лет иммигрировал в США после того, как завоевал серебряную медаль на конкурсе "Архимед" Греческого математического общества и выиграл стипендию американского лицея Phillips Academy. Обучался в Пенсильванском университете. Во время учебы был волонтером на президентских выборах 2008 года в штате Джо Байдена, который на тот момент был сенатором. Он также работал во внешнеполитической аналитической организации "Центр стратегических и международных исследований" в Вашингтоне. В 2009 году был принят на работу в инвестиционный банк Goldman Sachs. С 2015 года Касселакис работает в сфере судоходства, живет в Майами.

Он также писал статьи для американской еженедельной газеты греческой диаспоры "Нэшнл геральд". Во время экономического кризиса в Греции основал некоммерческую онлайн-платформу CVfromGreece, с помощью которой помогал улучшить свои резюме для подачи заявления на работу или учебу за границей. По словам Касселакиса, в 2021 году он встречался с руководством СИРИЗА - ПА и принял предложение Ципраса стать кандидатом от партии в парламент как представитель греческой диаспоры за границей. Он был претендентом в депутаты высшего законодательного органа Греции на парламентских выборах в мае и июне, занял девятое место в государственном избирательном бюллетене, но не был избран. Становясь лидером главной оппозиционной партии, теперь Касселакис получит и депутатское кресло.

"Темная лошадка" в руководстве партии

По словам аналитиков, Касселакис еще несколько месяцев назад был практически не знаком широкой греческой общественности. 29 августа он выдвинул свою кандидатуру на пост председателя СИРИЗА - ПА и оттеснил на второй план Ахциоглу, которая до этого считалась главным претендентом. При этом Касселакис не излагал свою политическую программу, отказавшись участвовать в теледебатах, которые ему предлагала Ахциоглу.

Некоторые ведущие политики в СИРИЗА - ПА поддержали кандидатуру Касселакиса, но многие были против. Аналитики предполагают, что партию теперь может ждать раскол.