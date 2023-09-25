Экс-президент Боливии заявил о намерении вновь участвовать в выборах

Эво Моралес также обвинил правительство главы государства Луиса Арсе в попытках нейтрализовать его сторонников

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил в воскресенье, что вновь намерен баллотироваться на высший государственный пост.

"Мы решили согласиться на просьбы о выдвижении кандидатом в президенты нашей любимой Боливии, которые выражают наши активисты, а также все те братья и сестры, которые в большом количестве приходят на митинги по всей стране. Я сделаю все возможное. У нас все еще есть силы", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Бывший глава государства также обвинил правительство президента Луиса Арсе, который был министром экономики в администрации Моралеса, в том, что оно пытается "нейтрализовать с помощью политических процессов" и "даже ликвидировать физически" его сторонников.

Моралес пришел к власти по итогам выборов в декабре 2005 года и был переизбран в 2009 и 2014 годах, несмотря на запрет баллотироваться на третий срок подряд. Конституционный суд (КС) признал тогда законность переизбрания, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был принят новый основной закон, поэтому первый мандат в счет не шел.

В ноябре 2017 года КС Боливии принял решение, согласно которому Моралес может баллотироваться еще на один срок. В октябре 2019 года в стране прошли выборы, победителем на которых был объявлен Моралес. В стране начались протесты, которые привели к его отставке.

Второй вице-спикер Палаты сенаторов (верхняя палата парламента) Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал Арсе.