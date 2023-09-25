Во Франции по итогам выборов в Сенат правые и центристы сохранили большинство

Председатель Сената Жерар Ларше также был переизбран в департаменте Ивлин вместе с тремя сопартийцами

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Правая партия "Республиканцы" сохранила звание самой многочисленной фракции по итогам выборов в Сенат (верхнюю палату парламента) Франции, в то время как пропрезидентская "Ренессанс" потеряла часть мест, а парламентарии "Национального объединения" вновь получили места в зале заседаний. Такие данные приводит парламентский телеканал Public Sénat.

"Результаты голосования утверждают сенатское большинство правых и центристов. В политическом контексте, характеризующемся отсутствием большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента - прим. ТАСС), Сенат как никогда воплощает в себе этот полюс стабильности, эту точку равновесия Республики перед лицом глубокого кризиса, который переживает наша страна. Сенат продолжит быть противостоящей силой, необходимой для демократии", - заявил председатель Сената Жерар Ларше, который также был переизбран в департаменте Ивлин вместе с тремя сопартийцами.

Несмотря на то, что "Республиканцы", к которым относится Ларше, потеряли три-четыре места, по утверждению председателя фракции Брюно Ретайо, они все еще являются самой многочисленной фракцией. Как уточняет агентство AFP со ссылкой на предварительные результаты, партия получила примерно 140 мест (ранее было 145). Также агентство указывает на высокую вероятность переизбрания Жерара Ларше на посту председателя Сената 2 октября. Сами же политические группы должны до 3 октября представить в секретариат точные списки своих представителей, победивших в голосовании.

На правом фланге политического спектра также появилось пополнение в виде трех сенаторов от партии "Национальное объединение". Партия, впрочем, не сможет сформировать свою отдельную фракцию, поскольку для этого требуется по меньшей мере 10 сенаторов. Также несколько мест смогли завоевать представители партии "Горизонты", возглавляемой экс-премьером Эдуаром Филиппом.

Сокращение позиций "Ренессанса"

Партия "Ренессанс", которую основал под именем "Республика на марше" нынешний президент страны Эмманюэль Макрон, напротив, сократила свое присутствие, потеряв предварительно "три или четыре места", по утверждению председателя фракции RDPI ("Группа демократов, прогрессистов и независимых") Франсуа Патриата. В то же время, по его словам, численность фракции, насчитывавшей до выборов 24 сенатора, "не сократится ниже 20". Главным разочарованием для партии стало поражение на выборах в Новой Каледонии государственного секретаря по вопросам гражданства Сони Бэкес, уступившей кандидату от партии "Национальный союз за независимость - Канакский социалистический фронт национального освобождения" (FLNKS) Роберу Ксови. Он станет первым сторонником независимости этой заморской территории Франции, который будет заседать в Сенате.

В стане левых перед выборами была поставлена цель увеличить присутствие с 92 до 100 сенаторов. Хотя телеканал отмечает, что в успешном достижении этого результата есть сомнения, тем не менее наибольший прирост численности будет у партии "Европа - экология - "зеленые" EELV (с 12 до 16 мест), от которых в частности избрался депутат Европарламента Янник Жадо. Социалистическая партия ожидает сохранения статуса-кво с 33 сенаторами-социалистами, Коммунистическая партия ожидает сохранить свои 17 мандатов, возможно, увеличив их число до 18.

В этом году выборы в Сенат затрагивали 170 из 348 мест. Традиционно выборы проходят посредством непрямого голосования, за кандидатуры сенаторов голосуют мэры и члены муниципальных, департаментских и региональных советов. В 2026 году планируется голосование по остальным 178 мандатам. Продолжительность мандата сенаторов составляет шесть лет.