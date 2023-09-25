Welt узнала о проблемах с закупаемыми для ВС ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями

По информации газеты, у Бундесвера наблюдаются сложности с крепежом, который не подходит для многих типов военной техники, и со слишком малой емкостью аккумуляторов

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Германии тратит миллиардные суммы на закупку цифрового радиооборудования для переоснащения Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), которое вряд ли удастся установить в ближайшее время. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По информации издания, в будущем сухопутные войска Германии должны наладить цифровую связь со своими партнерами по НАТО. Это должно быть реализовано с помощью проекта цифровизации наземных операций Бундесвера (D-LBO).

Помимо радиоаппаратуры для солдат, это касается прежде всего так называемой командной радиосвязи: около 34 тыс. автомобилей сухопутных войск должны быть оснащены оборудованием от производителя Rohde & Schwarz. Речь идет более чем о 100 различных платформах, от танков до транспортных средств и внедорожников. Поставки осуществляются с января, но только для хранения на складах. Минобороны, как указывает издание, засекретило информацию о том, сколько устройств в настоящее время лежат на полках, ни одно еще не было установлено.

По информации газеты, вопрос сборки не был заранее детально рассмотрен. В частности, наблюдаются проблемы с крепежом, который не подходит для многих типов военной техники, а также со слишком малой емкостью аккумуляторов.

В декабре бюджетный комитет Бундестага первоначально утвердил выделение €1,3 млрд на это радиооборудование плюс опцион на дополнительные €1,5 млрд. В конечном итоге, по оценкам специалистов, проект закупок может иметь объем почти в €5 млрд.

"Это займет годы. Мы тратим здесь миллиарды на радиоприемники, которые, скорее всего, в конечном итоге будут пылиться на полке и, вероятно, не будут использоваться войсками в течение длительного времени", - отметил депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц.