Сенатор США заявила о необходимости тщательного надзора за помощью Киеву

Соединенным Штатам нужно быть уверенными в том, что выделенные средства "действительно расходуются на оборону" Украины, подчеркнула Элизабет Уоррен

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти США должны обеспечить надлежащий контроль за использованием направляемой Киеву американской техники. Об этом заявила американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу CBS.

"Нам нужно быть уверенными, что то, что мы тратим, действительно расходуется на оборону страны. Это важно. Поэтому мы здесь", - отметила Уоррен, которая во время записи интервью находилась в Киеве. Киев также посетили американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Как отмечается в материале, эти законодатели и другие официальные лица США утверждали, что не было доказанных случаев отправки выделенной Киеву американской техники не туда, куда планировалось.

"Министерство обороны США должно рассказывать о надзоре. Мы осуществляем наблюдение. Мы следим за каждой единицей техники", - сказал Блюменталь. "Нет свидетельств растрат", - заверил он. Грэм, говоря о ВСУ, отметил, что "они могут проиграть" в случае прекращения помощи со стороны США. Сенатор выступил с утверждением, что Украина уменьшает военный потенциал РФ. Он также добавил: "И никто из нас не погиб". "Это отличная сделка для Америки", - полагает Грэм.

В материале констатируется, что с февраля 2022 года США потратили более $43 млрд на военную помощь Киеву, что "эквивалентно примерно 5% американского военного бюджета".

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и нескольким другим странам в сфере экономики и безопасности.