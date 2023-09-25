В Казахстане приговорили к шести годам заключения экстрадированного из Сирии боевика

По данным Комитета нацбезопасности, в 2016 году осужденный вместе с семьей выехал в Сирию, где пребывал в составе террористической группировки "Исламское государство"

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Гражданин Казахстана, ранее экстрадированный из Сирии, приговорен районным судом Улытауской области республики к шести годам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей области Улытау по факту пропаганды терроризма, разжигания религиозной розни и участия в деятельности террористической группы. Cатпаевским районным судом области Улытау он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к шести годам лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным КНБ, в 2016 году осужденный вместе с семьей выехал в Сирию, где пребывал в составе террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В результате принятых мер удалось установить местонахождение боевика за рубежом, а затем "с помощью иностранных партнеров задержать его и в июне 2023 года доставить под конвоем КНБ в Казахстан".

В 2020 году в Казахстане на судебном процессе были приговорены к различным срокам лишения свободы 37 человек, местных граждан, принимавших участие в боевых действиях в Сирии. Они были вывезены в Казахстан в результате спецоперации "Жусан", в ходе которой по официальным данным также были доставлены в республику из Сирии 157 женщин и 413 детей, членов семей боевиков.