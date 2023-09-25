Каждый пятый опрошенный немец поддержит новую партию сторонницы отмены санкций против РФ

По данным проведенного YouGov опроса, уровень поддержки будущей партии депутата Сары Вагенкнехт среди жителей Восточной Германии достигает 29%

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Каждый пятый немец готов поддержать партию, которую намерена создать левый политик и депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, выступающая за отмену санкций против России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу агентства DPA.

20% участников опроса заявили, что могут себе представить голосование в поддержку новой партии под руководством Вагенкнехт. 63% придерживаются противоположного мнения, 17% респондентов не определились. Среди жителей Восточной Германии уровень поддержки будущей партии депутата достигает 29%.

В репрезентативном опросе YouGov участвовали 2 134 человек. Исследование проходило в период с 15 по 20 сентября.

В начале сентября газета Bild информировала со ссылкой на источники в окружении Вагенкнехт, что политик приняла решение основать собственную партию. По информации издания, новая политическая сила появится до конца года, скорее всего после земельных выборов в Баварии и Гессене, намеченных на 8 октября. Повестку новой партии будет определять стремление к миру, в частности возвращение к внешнеполитическому курсу со ставкой на достижение мира с Россией и на дипломатию, а не на поставки оружия.

Сара Вагенкнехт является депутатом Бундестага от Левой партии (ЛП) с 2009 года, с 2015 по 2019 год она была сопредседателем фракции. Ее мандат действует до 2025 года. В последние месяцы в СМИ все чаще появлялись публикации о разногласиях Вагенкнехт с руководством Левой партии. Она часто подвергала критике ЛП, в том числе за неоднозначную позицию по отношению к России и санкциям. Вагенкнехт заявляла, что Германии следует отменить ограничения против РФ, пока они не погубили экономику ФРГ.