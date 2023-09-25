Глава ВМС КСИР Ирана заявил о недопустимости захода АПЛ в Персидский залив

Алиреза Тангсири отметил, что иранские соседи по этому заливу "должны понимать, что представители иностранных государств никогда не способствуют обеспечению безопасности" в этом регионе

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Атомные подводные лодки не должны заходить в акваторию Персидского залива из-за угрозы экологической катастрофы. Такое мнение выразил командующий военно-морскими силами КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

"Другие страны, такие как США и Франция, имеют в своем арсенале атомные подводные лодки. Персидский залив является почти закрытой акваторией, поэтому, если у одной из подлодок произойдет авария в реакторе или же она столкнется с другими судами, это приведет к загрязнению воды в заливе не менее чем на 11 лет. Это будет означать, что на протяжении этого срока из акватории исчезнут все представители морской фауны. Фактически, произойдет экологическая катастрофа, - приводит его слова агентство Tasnim. - Наши соседи по Персидскому заливу должны понимать, что представители иностранных государств никогда не способствуют обеспечению безопасности в нашем регионе. <...> Они находятся здесь только с двумя целями: продажа оружия и узурпация наших нефтяных богатств".

"Мы можем работать совместно с семью другими государствами Персидского залива для того, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в регионе", - подчеркнул Тангсири.

В мае США объявили о планах направить в Персидский залив подлодки с 154 ракетными установками "Томагавк" под предлогом противодействия "иранской ядерной угрозе". Подобная ситуация имела место в декабре 2020 года, когда атомная подводная лодка Georgia и два ракетных крейсера вошли в акваторию залива, чтобы продемонстрировать приверженность США региональным партнерам и сохранение готовности отразить любую угрозу в любое время.