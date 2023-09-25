В Азербайджане продлили карантинный режим до 2 января 2024 года

Закрытыми для пересечения остаются сухопутные границы республики

БАКУ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима в стране, введенного в связи с коронавирусом, еще на три месяца - до 2 января 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Али Асадов.

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики до 06:00 2 января 2024 года", - говорится в документе на сайте правительства.

Ранее срок действия особого карантинного режима в стране был установлен до 2 октября 2023 года.

В настоящее время в стране практически нет карантинных ограничений. Закрытыми для пересечения остаются только сухопутные границы республики.

Правительство перешло от ежедневной публикации статистики по заражениям к еженедельной. По данным на 18 сентября, за время пандемии в Азербайджане подтверждено 832 580 случаев заражения, 822 131 человек выздоровели, 10 302 пациента умерли от осложнений.