Лукашенко назначил нового помощника по Гомельской области

Им стал председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Юрия Горлова своим помощником - инспектором по Гомельской области. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

До назначения на эту должность Горлов работал председателем Молодечненского райисполкома.

Также Лукашенко согласовал назначение новых замов в министерствах экономики и природных ресурсов. Так, Виктор Галанов согласован на должность заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сюда он перейдет из Витебского облисполкома, где возглавлял профильный комитет. На пост заместителя министра экономики согласован Владимир Наумович, работавший председателем комитета экономики Минского горисполкома.

Кроме того, президент сменил руководителей двух предприятий - "Бобруйскагромаш" и "Лидсельмаш". На должность генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" согласован Олег Корсак. До настоящего времени он работал первым заместителем генерального директора - техническим директором ООО "Амкодор-Агидель". Роман Трубицкий согласован на пост генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш". Ранее он руководил Лидским литейно-механическим заводом.