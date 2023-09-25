Украинский суд более чем вдвое уменьшил залог экс-главе "Нафтогаза"

С Андрея Коболева также сняли обязательство ношения электронного браслета

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суд на Украине более чем вдвое уменьшил размер залога для бывшего главы компании "Нафтогаз" Андрея Коболева, обвиняемого в растрате средств в виде необоснованного назначения себе крупной премии.

Защита экс-главы "Нафтогаза" просила отменить залог и отпустить Коболева под личное обязательство являться в суд, однако суд отклонил эту просьбу. "Следственный судья постановил частично удовлетворить ходатайство адвоката <...> в отношении меры пресечения обвиняемому Коболеву. Изменить обвиняемому Коболеву примененное в отношение него решение апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда <...> о назначении ему залога в размере 229 млн гривен ($6,25 млн) на меру пресечения в виде залога в размере 107 млн гривен ($2,9 млн)", - зачитал свое решение судья в ходе заседания, которое транслировалось на YouTube.

На Коболева были наложены обязательства по требованию являться в суд или прокуратуру, не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда и прокуратуры, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с рядом лиц, среди которых руководители украинской энергетической сферы, сдать в госорганы все загранпаспорта.

Коболев сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что суд уменьшил размер залога до суммы, которую он уже внес. Кроме того, бывший глава "Нафтогаза" отметил, что суд снял с него обязательство носить электронный браслет.

19 января Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате. По мнению следователей, он неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Украины решение в тяжбе с "Газпромом" пятилетней давности. 31 января Высший антикоррупционный суд признал обвинение необоснованным, однако апелляционная палата суда 1 марта отменила это решение и даже назначила Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн гривен ($6,2 млн). Коболев заявлял, что не может внести залог, так как все средства на его украинских счетах заблокированы, а на зарубежные счета также наложен арест на время следствия.