В Вьетнаме заявили, что страна последовательно выступает за отмену эмбарго против Кубы

Стороны договорились о продвижении экономического сотрудничества

ХАНОЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Вьетнам готов разделить с Кубой трудности и проблемы, вызванные эмбарго, и постоянно призывает к его прекращению. Об этом заявил президент социалистической республики Во Ван Тхыонг, принимая в Ханое председателя Национальной ассамблеи народной власти (высший орган кубинской государственной власти) Эстебана Ласо Эрнандеса.

"Вьетнам готов разделить с Кубой трудности и проблемы, вызванные эмбарго и негативными последствиями стихийных бедствий. На многих региональных и международных форумах Вьетнам постоянно выступает с призывами к прекращению эмбарго против Кубы", - подчеркнул Во Ван Тхыонг.

Председатель ассамблеи выразил надежду, что Вьетнам продолжит делиться с кубинским народом опытом и уроками, извлеченными в процессе проведения реформ. Куба, по его словам, намерена перенять опыт Вьетнама в организации и управлении малым бизнесом. Стороны, как сообщается, договорились о продвижении экономического сотрудничества и создании благоприятных условий для торговли товарами.

В настоящее время Вьетнам и Куба реализуют совместный план действий на период с 2023 по 2025 год. Этот документ охватывает взаимодействие двух государств в ключевых областях, включая экономику, торговлю, сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, науку и технологии.