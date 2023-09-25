На Аландских островах остановили расследование по факту вандализма против консульства РФ

К настоящему моменту подозреваемых не установили

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция Аландских островов приостановила предварительное расследование по факту вандализма против консульства РФ в Мариехамне. Об этом сообщает Alands radio.

К настоящему моменту подозреваемые не установлены. Полиция обнаружила на месте происшествия отпечатки пальцев и ДНК, но не смогла соотнести их с имеющимся у нее регистром данных. Видеозапись, сделанная камерой наблюдения, оказалась настолько плохого качества, что невозможно идентифицировать запечатленных на ней людей.

"Полиция приняла все возможные в подобных случаях меры, и эти меры не дали никаких результатов, позволяющих заподозрить кого-либо в совершении преступления", - прокомментировал руководитель предварительного расследования Кристоффер Альфорс. Но если позднее появится новая информация по делу, расследование может быть возобновлено.

В ночь на 1 мая в Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах на территорию российского учреждения были брошены взрывное шумовое устройство и другие предметы. Российское посольство в Финляндии направило ноту Хельсинки с требованием принять меры. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.

Как сообщил финский телеканал Yle, за преступлением, возможно, стоят футбольные болельщики. По данным блюстителей закона, почтовый ящик консульства был снесен с подставки, а в здание была брошена пивная бутылка, в результате чего было разбито одно из оконных стекол консульства.