Орбан заявил, что Венгрия не поддержит Украину, пока Киев не вернет права венграм

Как уточнил премьер-министр Венгрии, это касается любых аспектов международных отношений

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Венгрия не поддержит Украину на международном уровне, пока Украина не восстановит права венгерских меньшинств на своей территории. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая перед парламентом страны.

Будапешт не будет поддерживать Киев ни в одном аспекте международных отношений, "пока Украина не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории", приводит слова Орбана агентство Reuters.

Трения между Будапештом и Киевом возникли на фона принятия властями Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который, по подсчетам венгерского правительства, ограничивает в правах примерно 150 тыс. этнических венгров, проживающих на территории Украины, в основном в Закарпатской области.