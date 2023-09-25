25 сентября, 11:51,
обновлено 25 сентября, 12:24
Военная операция на Украине

Орбан заявил, что Венгрия не поддержит Украину, пока Киев не вернет права венграм

EPA-EFE/ FILIP SINGER
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© EPA-EFE/ FILIP SINGER

Как уточнил премьер-министр Венгрии, это касается любых аспектов международных отношений

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Венгрия не поддержит Украину на международном уровне, пока Украина не восстановит права венгерских меньшинств на своей территории. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая перед парламентом страны.

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Будапешт не будет поддерживать Киев ни в одном аспекте международных отношений, "пока Украина не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории", приводит слова Орбана агентство Reuters.

Трения между Будапештом и Киевом возникли на фона принятия властями Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который, по подсчетам венгерского правительства, ограничивает в правах примерно 150 тыс. этнических венгров, проживающих на территории Украины, в основном в Закарпатской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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