Блинкен заявил, что власти Сербии и Косова не должны допускать обострения

По словам госсекретаря США, "полиция Косова несет полную ответственность за обеспечение верховенства права" в крае

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Властям Сербии и непризнанного Косова необходимо работать над деэскалацией ситуации и не допускать обострения напряженности. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, "Соединенные Штаты решительно осуждают скоординированные жестокие нападения на полицию Косова в районе монастыря Баньска [на севере Косова и Метохии] 24 сентября". "Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности в рамках прозрачного процесса расследования. Мы призываем правительства Сербии и Косова воздержаться от любых действий или риторики, которые могут привести к дальнейшему обострению напряженности, и немедленно начать работу в координации с международными партнерами по деэскалации ситуации, обеспечению безопасности и верховенства права, а также вернуться к диалогу при содействии ЕС", - подчеркнул он.

Он добавил, что "полиция Косова несет полную ответственность за обеспечение верховенства права" в крае. "Соединенные Штаты высоко оценивают тесную координацию действий косовской полиции со специальной миссией ЕС в области верховенства закона в Косове и с Силами НАТО для Косова, особенно в обеспечении безопасности гражданского населения на месте происшествия. Мы будем продолжать следить за ситуацией и координировать свои действия со всеми заинтересованными сторонами", - заявил Блинкен.

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации вечером 24 сентября заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. Представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на 24 сентября один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Как подчеркнул президент Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.