Глава МИД талибов вылетел в Москву

Амир Хан Моттаки примет участие в московском формате консультаций по Афганистану

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Амир Хан Моттаки во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), отправился в Москву. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Хафиз Зия Ахмад.

"Сегодня делегация во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки отправилась в Москву по официальному приглашению Российской Федерации, - написал представитель МИД на своей странице в социальной сети "X" (ранее Twitter). - Делегация примет участие в московском формате консультаций по Афганистану".

Телеканал Kabul News сообщает, что в Москве Моттаки пробудет два дня, после чего отправится в Казань.

Заседание московского формата пройдет 29 сентября в Казани. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе встречи планируется обсуждение обстановки в Афганистане, вопросов межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По ее словам, по итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон.

В московский формат консультаций по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание прошло в ноябре 2022 года.