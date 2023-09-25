Грузия и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве

Соглашение нацелено на обмен опытом в сферах общих интересов

ТБИЛИСИ, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и его румынский коллега Николае Чукэ подписали в Бухаресте декларацию о сотрудничестве между законодательными органами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба грузинского парламента.

"Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и глава Сената Румынии Николае Чукэ подписали совместную декларацию. <...> Декларация нацелена на углубление парламентского сотрудничества по ряду направлений, в том числе на осуществление двусторонних регулярных визитов, активизацию связей между группами дружбы и секторными комитетами, предложение программ профессионального развития для сотрудников парламентов", - говорится в сообщении.

Целью декларации является также способствование диалогу и обмену опытом в сферах общих интересов парламента Грузии и румынского Сената, добавили в пресс-службе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее румынский коллега Клаус Йоханнис в октябре 2022 года подписали совместное заявление о заключении стратегического партнерства между двумя странами.