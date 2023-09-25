Президент Грузии вновь отправилась посещать страны ЕС без разрешения правительства

Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС, сообщила ее администрация

ТБИЛИСИ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в Латвию, Литву и Эстонию с визитом без разрешения грузинского правительства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Грузии.

"У Саломе Зурабишвили не было разрешения на визиты в страны Балтии", - сказала сотрудница пресс-службы.

Администрация Зурабишвили в понедельник сообщила, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Президент Грузии в Таллине встретится с президентом Аларом Карисом, в Латвии - с президентом Эдгарсом Ринкевичсем, а в Вильнюсе - с главой Литвы Гитанасом Науседой.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей согласия на осуществление визитов, из-за чего правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обвинила ее в нарушении Конституции Грузии и запустила процедуру импичмента. Конституционное представление уже направлено в Конституционный суд, который 3 октября проведет первое заседание по этому делу.

В случае, если Зурабишвили докажут нарушение главного закона страны, парламент проголосует за ее импичмент. Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности, если импичмент поддержат 100 из 150 депутатов. Согласно Конституции Грузии, президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.