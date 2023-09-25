25 сентября, 16:19
Военная операция на Украине

Орбан сообщил, что Венгрия не будет возвращать на Украину призывников из числа беженцев

По словам премьер-министра республики, Будапешт также не планирует выделять дополнительные средства по линии ЕС на поддержку украинской армии, несмотря на давление со стороны Брюсселя и Вашингтона

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Венгерские власти не намерены выполнять просьбу Украины и отправлять обратно в эту страну мужчин призывного возраста из числа беженцев. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, выступая в национальном парламенте, который возобновил работу после летних каникул.

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"Венгерское правительство не будет выполнять запрос украинского правительства и заставлять кого-то возвращаться на Украину этой осенью", - сказал Орбан в связи с попытками Киева, добиться от соседних стран возвращения призывников, оказавшихся среди беженцев.

Премьер-министр также отметил, что Будапешт "по-прежнему выступает против войны" и не планирует выделять дополнительные средства по линии Евросоюза на поддержку украинской армии, несмотря на давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. По его словам, от Венгрии хотят, чтобы она "ввязалась в войну, поставляла оружие, давала больше денег Украине или по крайней мере вносила свой вклад в общие усилия, чтобы затем Брюссель мог отдавать [венгерские] деньги украинцам". Однако Венгрия не собирается это делать, потому что "не входит в клуб стран, которые по первому требованию [лидеров ЕС] говорят: "Есть!", подчеркнул Орбан. 

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УкраинаВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на Украине
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