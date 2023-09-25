Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в дела Польши

По словам премьер-министра Польши, оппозиция республики искусственно раздувает скандал вокруг нелегальной миграции и нарушений при выдаче виз

ТАСС, 25 сентября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц не вмешивался в польские дела. Таким образом Моравецкий прокомментировал недавнее заявление Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне.

"Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", - подчеркнул премьер, предположив, что канцлер либо "плохо осведомлен сотрудниками", либо подыгрывает польской оппозиции, которая, по словам Моравецкого, искусственно раздувает скандал вокруг нелегальной миграции и нарушений при выдаче виз.

В минувшие выходные Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов. Глава германского правительства также призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в Польше.

Ранее стало известно о визовом скандале, главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Польши Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы.