25 сентября, 16:40

Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в дела Польши

EPA-EFE/ Leszek Szymanski
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© EPA-EFE/ Leszek Szymanski

По словам премьер-министра Польши, оппозиция республики искусственно раздувает скандал вокруг нелегальной миграции и нарушений при выдаче виз

ТАСС, 25 сентября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц не вмешивался в польские дела. Таким образом Моравецкий прокомментировал недавнее заявление Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне.

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"Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", - подчеркнул премьер, предположив, что канцлер либо "плохо осведомлен сотрудниками", либо подыгрывает польской оппозиции, которая, по словам Моравецкого, искусственно раздувает скандал вокруг нелегальной миграции и нарушений при выдаче виз.

В минувшие выходные Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов. Глава германского правительства также призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в Польше.

Ранее стало известно о визовом скандале, главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Польши Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы. 

Теги:
ГерманияПольшаМоравецкий, МатеушШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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