Глава МИД Чехии высказался за направление посла страны в РФ

Ян Липавский считает, что "иметь посла в Москве хорошо для продвижения чешских интересов"

ПРАГА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что в РФ необходимо направить посла республики, обязанности которого выполняет пока советник-посланник. Слова политика, отреагировавшего таким образом на выраженное президентом Чехии Петером Павелом новостному порталу lidovky.cz мнение о нецелесообразности этого шага, привело информационное агентство ČTK.

"Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жестко осуждаем российскую агрессию против Украины, но тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов", - сказал Липавский.

Он подчеркнул, что республика "время от времени обменивается с Россией иногда технической, а иногда и принципиально важной информацией". Прага, по его словам, продвигается в вопросе направления своего нового посла в РФ. Министр считает, что "иметь посла в Москве хорошо для продвижения чешских интересов".

Между тем президент, за которым, согласно действующей в Чехии практике, остается последнее слово по вопросам назначения послов, пока, согласно lidovky.cz, не может представить себе возвращение посла республики в Россию. "Задаю себе очень принципиальный вопрос - что бы мы, Чехия, получили от того, если бы старались восстановить пост посла [республики] в РФ? Вижу скорее негативные моменты, чем позитивные", - сказал Павел. Он также отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с премьер-министром и министром иностранных дел.