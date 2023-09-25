25 сентября, 18:05

США считают странным решение Мексики пригласить на парад российских военных

Как ранее сообщило посольство РФ в Мексике, участие в военном параде в честь Дня независимости латиноамериканской страны приняли военнослужащие из 154-го Преображенского полка

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. США считают решение Мексики пригласить для участия в параде по случаю Дня независимости российских военных странным. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы считаем это странным решением. Больше мне об этом сказать нечего", - сказал он.

В субботу в Мехико прошел военный парад в честь Дня независимости Мексики. Как сообщило посольство России в этой латиноамериканской стране, участие в нем приняли военнослужащие из 154-го Преображенского полка. Помимо россиян, на параде присутствовали военные еще из 18 стран, в том числе Бразилии, Венесуэлы, Китая, Колумбии, Кубы, Непала и Южной Кореи. 

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